Fietser gewond na aanrijding in Hoogeveen De fietser moest na de botsing met een auto naar het ziekenhuis (foto: Persbureau Meter)

Een fietser is vanmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Grote Kerkstraat in Hoogeveen.

De fietser botste door onbekende reden tegen een auto. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe de fietser eraan toe is.