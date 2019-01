Brandweer heeft brand onder controle bij Attero in Wijster

De brand bij afvalverwerker Attero in Wijster is onder controle. Er zullen waterkanonnen worden geplaatst om het vuur definitief te blussen.

"Door effectief te blussen is de rook- en stankoverlast sinds vanmiddag twee uur sterk afgenomen", laat de Veiligheidsregio Drenthe weten. De komende week wordt de afvalbult uit elkaar getrokken, zodat goed nageblust kan worden. Hier kan mogelijk nog wat rook- en stankoverlast ontstaan.Uit metingen blijkt dat er geen acuut gevaar is voor mens en dier. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft vandaag metingen verricht die inzicht geven over de gevolgen op lange termijn. Deze resultaten worden in de loop van de week verwacht.Gisteravond brak rond kwart over tien brand uit in een loods ter grootte van een voetbalveld. In de loods lag een drie meter hoge stapel plastic. De brandweer heeft de hele nacht geblust en wist te voorkomen dat het vuur over zou slaan naar andere loodsen en panden op het terrein