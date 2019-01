VAM-berg ondanks brand geopend voor fietsers

Ondanks de grote brand van afgelopen nacht bij afvalverwerker Attero in Wijster, is de VAM-berg de rest van het weekend voor fietsers toegankelijk. Volgens Veiligheidsregio Drenthe (VRD) komt de wind uit de goede richting.

Gisteravond rond elf uur brak er brand uit in een van de opslagloodsen van het afvalbedrijf. De brand is inmiddels onder controle, maar de brandweer zal nog dagen de tijd nodig hebben om alles te blussen.Een grote hoeveelheid plastic is in vlammen opgegaan en dat veroorzaakt veel rook in de omgeving. "De rook ruiken kun je tot op tien of twintig kilometer afstand ruiken. Echt in de rook zitten zal tot enkele kilometer van Attero kunnen, tot ongeveer aan Tiendeveen. De rookoverlast is dus beperkt, maar de geuroverlast kan best ver reiken", zegt Jurjen Timmerman van de VRD.Voor directe omwonenden van het Energie Transitiepark staat de wind gunstig. "Wij hebben er geen last van. Volgens de weerberichten draait de wind de komende dagen richting Drijber en ook dan vallen wij er net buiten," vertelt Henk Fikkert die naast Attero woont. Hij en zijn zoon zagen vannacht brandweerwagens af en aan rijden. "We zijn toen zelf ook even gaan kijken. We zagen veel vuur en damwanden die naar beneden kwamen. Er zat goed de fik in en ik heb respect voor de brandweermannen."Ook voor fietsers en recreanten die in het weekend de 'Col du VAM' willen beklimmen, staat de wind gunstig. "Voor zover wij weten is de VAM-berg geopend. Het fietspad op de VAM-berg ligt niet in de rook, dus wij zien ook geen aanleiding om daar maatregelen te treffen. Op weg naar de VAM-berg zouden fietsers er wel last van kunnen hebben. Daarom is ons advies om uit de rook te blijven", aldus TimmermanDe oorzaak van de brand is niet bekend en volgens Timmerman ook moeilijk om te achterhalen. "Toen de brand ontdekt werd, was hij al 'uitslaand'. Daarom is het erg lastig om te achterhalen wat de precieze oorzaak is. Wel weten we dat bij afvalbranden bijvoorbeeld broei of een technische oorzaak in de installatie die erbij zit een oorzaak zouden kunnen zijn. Maar bij deze brand is niet bekend wat de oorzaak is."Mensen in de buurt hebben vannacht knallen gehoord die leken op het ontploffen van vuurwerk. "Het kan heel goed zijn dat mensen een knal hebben gehoord, maar wat het precies is geweest kan ik niet vertellen. In afval zitten altijd wel zaken die tot een plof kunnen leiden. Bijvoorbeeld oude deodorantbussen of andere drukhouders."