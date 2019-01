Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Cassata #16: Provinciale Statenverkiezingen, Herinneringscentrum zoekt geld, theaterspektakel Jumping Jack en een nieuwe binnenstadsregisseur in Assen In Cassata aandacht voor de Provinciale Statenverkiezingen, Herinneringscentrum zoekt geld, theaterspektakel Jumping Jack en een nieuwe binnenstadsregisseur in Assen

In deze eerste Cassata van 2019 staan we stil bij bijzondere gebeurtenissen die Drenthe staan te wachten, zoals het theaterspektakel Jumping Jack op het TT Circuit en het vertrek van Dirk Mulder als directeur bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Daarnaast schuift de nieuwe binnenstadsregisseur van Assen Kjeld Vosjan aan.

Onderwerpen:

03.11 - 2019 is het jaar van de Provinciale Statenverkiezingen. Voor de derde keer op rij gaat Willem van Hartskamp proberen om met de SGP in de Drentse Staten te komen.



08.04 - In mei staat een nieuw groot theaterspektakel op het programma: Jumping Jack. Pieter Stellingwerf van organisator BUOG is aangeschoven en kijkt vooruit op het motor-, dans-, muziek- en toneelspektakel.



25.39 - Dirk Mulder vertrekt dit jaar na 33 jaar als directeur bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Maar voor die tijd moet hij nog wel een aantal extra miljoenen vinden voor de uitbreiding van het gebouw.



35.45 - Vervolg Willem van Hartskamp.



39.20 - Ronald Obbes is vertrokken als citymanager in Assen. Hij is opgevolgd door binnenstadsregisseur Kjeld Vosjan. Samen kijken zij naar de toekomst van het centrum van Assen.



48.38 - Vervolg Willem van Hartskamp



57.41 Radioforum met Wim Jan Renkema, Willemien Meeuwissen en Wilem van Hartskamp



Presentatie:

Margriet Benak



Gasten:

Pieter Stellingwerf (Theatermaker BUOG)

Willem van Hartskamp (Lijsttrekker SGP)

Dirk Mulder (Directeur Herinneringscentrum Kamp Westerbork)

Ronald Obbes (Voormalig binnenstadsmanager Assen)

Kjeld Vosjan (Nieuwe binnenstadsregisseur Assen)

Wim Jan Renkema (Tweede Kamerlid Groen Links)

Willemien Meeuwissen (VVD Drenthe)



Andere podcasts

Genoten van Cassata? Abonneer je ook op onze podcast Drenthe Toen over de geschiedenis van Drenthe en op de Sportcast, onze podcast over de (amateur)sport in Drenthe.