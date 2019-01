Red Giants wint en klimt plek op de ranglijst

BASKETBAL - Red Giants uit Meppel heeft opnieuw een wedstrijd in de promotiedivisie gewonnen. Op bezoek bij Harlemlakers werd de volle buit gepakt na een de eindstand van 67-78. Daarmee stijgen de Meppelers een plek op de ranglijst.

Verrassende zege laat Red Giants omhoog kijken

Red Giants en de thuisploeg hadden voor deze competitiewedstrijd beiden hetzelfde aantal punten: tien. De basketballers uit Amsterdam stonden op plek negen, Red Giants nam na de verrassende winstpartij tegen Dreamfields Dolphins de achtste plek in.Op dit moment bivakkeert de ploeg uit Meppel als zevende op de ranglijst, met twaalf punten uit dertien duels. Mocht de formatie van trainer Patrick Koning nog kans willen maken op promotie, moet het aan het einde van het seizoen in de top-4 van de ranglijst geëindigd zijn. Dan kunnen de basketballers via de Final Four spelen voor promotie.