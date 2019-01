Deel dit artikel:













Imke Vormeer derde bij KPN Cup in Tilburg Imke Vormeer pakt de derde plaats op de kunstijsbaan in Tilburg. (archieffoto RTV Drenthe)

MARATHONSCHAATSEN - Imke Vormeer is in de negende ronde van de KPN Cup in Tilburg als derde gefinisht. De winst ging opnieuw naar Irene Schouten na een koers van tachtig ronden.

Manon Kamminga eindigde als tweede. Iris van der Stelt finishte nipt achter Vormeer als vierde.



Na zestig ronden ontstond een kleine kopgroep, met daarin Vormeer en Schouten. Door goed werk van Manon Kamminga werd het gat na vijf ronden weer dichtgereden door het peloton.



Massastart

Doordat het peloton het gat met de kopgroep weer dicht had gereden, moest een massastart uitmaken wie er in Tilburg met de winst vandoor zou gaan. Schouten bleek weer foutloos en pakte haar vijfde overwinning. Vormeer staat derde in het klassement van de KPN Cup.