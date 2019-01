Serie 'Groeten uit Dennenoord' over 125 jaar ggz-zorg

De 125-jarige geschiedenis van landgoed Dennenoord in Zuidlaren als 'therapeutisch landschap'.

Daarover is de vierdelige documentairegemaakt. Vanavond zendt RTV Drenthe de eerste aflevering uit.Metwil GGZ-instelling Lentis als eigenaar van het landgoed laten zien hoezeer de psychiatrische zorg in de loop der jaren veranderd is. En dat heeft gevolgen voor patiënten, personeel en het gebied.Hoe begon ooit aan de rand van Zuidlaren de verzorging van 'geesteszieken' in een psychiatrisch ziekenhuis? En hoezeer wijzigde door de jaren heen de kijk op psychische zorg? Want dat heeft heel wat invloed op de inrichting en functie van het terrein. In plaats van een afgesloten ziekenhuisterrein, is het nu een openbaar park waar wandelroutes doorheen lopen. Maar ook komen steeds meer historische gebouwen leeg te staan, nu patiënten veel vaker thuis in hun eigen omgeving worden behandeld.Als eigenaar staat Lentis op dit moment dan ook voor de grote opgave om het cultuurhistorische landgoed met bos, fraaie gebouwen en wandelpaden voor de toekomst te bewaren, maar ook financieel beheersbaar te houden. Daarom komt er een herinrichtingsplan. Zo zullen leeggekomen panden een nieuwe functie krijgen, of volgt er sloop en nieuwbouw voor andere woonvormen met zorg. Een miljoenenoperatie, die de komende jaren uitgevoerd moet worden.In de vierdelige seriewordt de geschiedenis bekeken door de ogen van elke keer weer een andere persoon die bij de zorg betrokken is.Aflevering 1 wordt vanavond op TV Drenthe uitgezonden om 17.11 uur, na het nieuwsprogramma Drenthe Nu. De volgende afleveringen zijn deze maand elke zondagavond te zien.