BSVV verslaat titelverdediger WVV in finale Kerstvoetbaltoernooi BSVV wint het Kerstvoetbaltoernooi in Gieten (foto: RTV Drenthe/Ger Hensen)

ZAALVOETBAL - BSVV heeft verrassend het Kerstzaalvoetbaltoernooi in Gieten gewonnen. De derdeklasser was in de eindstrijd met 4-2 te sterk voor titelverdediger WVV.





Vorig jaar ging de hoofdprijs nog wel naar de equipe uit Winschoten. Na een 2-2 gelijkspel tegen LTC nam WVV toen in de finale de strafschoppen beter. BSVV speelde in de finalepoule van de 36ste editie van het toernooi met 1-1 gelijk tegen thuisclub Gieten. Een 3-2 overwinning op Rolder Boys bleek daarna voldoende voor een plek in de eindstrijd. WVV eindigde bovenaan in een poule met Nieuw Buinen en Hoogezand.In de finale poetste BSVV een vroege achterstand razendsnel weg. Na vier minuten stond de club uit Bovensmilde met 2-1 voor. Eersteklasser WVV maakte weliswaar gelijk, maar nog eens twee Drentse treffers bezorgden BSVV de titel.Vorig jaar ging de hoofdprijs nog wel naar de equipe uit Winschoten. Na een 2-2 gelijkspel tegen LTC nam WVV toen in de finale de strafschoppen beter.