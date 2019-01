Militairen uit Havelte nog tot vanmiddag op Schiermonnikoog

De militairen die helpen om het strand van Schiermonnikoog schoon te maken, blijven nog tot vanmiddag. De militairen nemen de moeilijk bereikbare plekken voor hun rekening.

Zo'n honderd militairen van de 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte zitten sinds afgelopen vrijdag op het waddeneiland. Een schip verloor 270 zeecontainers, de inhoud ervan spoelde aan op de eilanden. Op verzoek van de burgemeesters van de Waddeneilanden biedt Defensie hulp.Inmiddels is een groot deel van het strand van Schiermonnikoog opgeruimd, zegt burgemeester Ineke van Gent. Daarom is het niet nodig om als vrijwilliger vandaag nog naar het eiland te gaan om te helpen.Vandaag brengt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een bezoek aan Schiermonnikoog. Ze wil met eigen ogen zien wat er allemaal gedaan wordt om de stranden schoon te krijgen.Gisteren is zo'n 220 ton aan spullen en rotzooi opgeruimd. Burgemeester Van Gent verwacht dat er de komende dagen, weken of misschien wel maanden rommel blijft aanspoelen op de eilanden.Het strand is nu grotendeels opgeruimd, maar nog niet helemaal schoon. Zo ligt er nog veel klein plastic en piepschuim onder het zand en in de duinen.