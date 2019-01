Deel dit artikel:













Midwinterhoornblazers strijden om de eer in Zuidwolde Ook de jeugd blaast midwinterhoorn in Zuidwolde (foto: De Esch Bloazers Tubbergen) Midwinterhoornblazen in Zuidwolde (foto: De Esch Bloazers Tubbergen) Midwinterhoornblazen in Zuidwolde (foto: De Esch Bloazers Tubbergen) Midwinterhoornblazen in Zuidwolde (foto: De Esch Bloazers Tubbergen) Midwinterhoornblazen in Zuidwolde (foto: De Esch Bloazers Tubbergen) Midwinterhoornblazen in Zuidwolde (foto: De Esch Bloazers Tubbergen)

Voor het eerst was Zuidwolde het decor van het Open Kampioenschap midwinterhoornblazen. Op zaterdag schalden de hele dag de tonen van midwinterhoorns over het water bij camping De Entekoele bij het dorp.

"Dat geluid over het water was werkelijk prachtig", blikt Boudewijn Bakker van de organisatie terug. "Er waren 48 volwassen deelnemers en er deden ook zeven kinderen mee."



Weinig publiek

Door het slechte weer was er minder publiek dan gehoopt. "Het was nat, daardoor waren er niet zoveel mensen. Als de zon de hele dag had geschenen, was het wel hartstikke druk geweest."



De blazers werden beoordeeld door een jury, die de blazers niet kon zien. "Het gaat er niet om hoe schattig of sneu we iemand vinden, we beoordelen de blazers puur op geluid en melodie."



Uiteindelijk waren er vier winnaars:

- Rein de Boer uit Tubbergen (traditionele hoorns)

- Hendri Middag uit Hardenberg (gekuipte hoorns)

- De Esch Bloazers uit Tubbergen (beste groep)

- Teun Noorman uit Dalfsen (jeugd)



Zuidwolde, Hardenberg, Dalfsen

Het blaasfestijn wordt ieder jaar gehouden door blazersverenigingen uit Zuidwolde, Hardenberg en Dalfsen. De afgelopen tijd was het in Hardenberg, maar omdat daar de subsidie stopte, kon het niet meer doorgaan. Het evenement werd daarom dit jaar voor het eerst in Zuidwolde georganiseerd.



Ook de datum van het blaastreffen is veranderd: voorheen werd het altijd gehouden tussen Kerst en Oud en Nieuw, nu is dat de zaterdag voor Driekoningen.



Vandaag wordt er door de verenigingen 'afgeblazen', want na Driekoningen mag er niet meer met de midwinterhoorn geblazen worden. Volgend jaar staat het Open Kampioenschap op zaterdag 4 januari op het programma. Dan is het in Dalfsen.