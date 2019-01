Deel dit artikel:













Een wandeling in stilte: dat valt nog niet mee Ver op het veld kon je een speld horen vallen (foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe)

De jaarwisseling ligt zes dagen achter ons en de goede voornemens liggen nog vers in het geheugen. Staatsbosbeheer in het Drents-Friese Wold bedacht voor vandaag een goed plan: een stiltewandeling.

Geschreven door Robbert Oosting

Maar wandelen in complete stilte bleek vanmiddag een stuk moeilijker dan gedacht.



Altijd wat te doen

"Dit jaar hebben we een nieuwe campagne", vertelt Lisa van Son van Staatsbosbeheer. "Die heet'Buitengewone belevenissen'. Iedere maand staat er iets speciaals in de spotlights." De activiteiten zijn er onder andere om mensen met goede voornemens op het rechte pad te houden.



Van Son: "Je ziet vaak dat het de eerste paar weken wel goed gaat, maar daarna verwatert het al snel. Daarom dachten we: we gaan de mensen een handje helpen." Twaalf buitenactiviteiten, iedere maand één, de stiltewandeling van vandaag vormde de aftrap.



Lawaai

"Tegenwoordig is overal geluid, je hoort verkeer, je hoort muziek, we hebben oordopjes in. Als je hier de natuur in gaat, kun je echte stilte ervaren", legt Van Son uit. Helaas was het weer goed en daarom was het druk in het bos. De deelnemers aan de wandeling moesten het eerste stuk even door het lawaai van andere wandelaars heen om bij de stilte te komen. Enkele kilometers later, ver op de zandverstuiving in het natuurgebied, was het eindelijk stil.



Volgende maand kunnen liefhebbers met een gids het veld in om te kijken hoe hazen rammelen.