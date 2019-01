Deel dit artikel:













Problemen bij sterrenwacht in Dordrecht: Drent komt in actie Sterrenwacht Mercurius in Dordrecht (foto: RTV Rijnmond) Frans van der Graaf aan het werk in de sterrenwacht (foto: RTV Rijnmond)

Sterrenwacht Mercurius in Dordrecht kampt met een personeelstekort, waardoor sluiting dreigt. Dat gaat Frans van der Graaf uit Frederiksoord zo aan het hart dat 'ie tijdelijk bijspringt.

Van der Graaf richtte in 1998 de sterrenwacht in Dordrecht op, samen met zijn toenmalige vrouw. Toen zij kwam te overlijden was het voor Van der Graaf tijd voor een nieuw leven. Samen met zijn huidige vriendin runt hij sinds een jaar of vier een bed and breakfast in Frederiksoord.



Twee werknemers

"Begin december kwamen we terug van een welverdiende vakantie, toen ik hoorde dat er personele problemen waren bij de sterrenwacht. Er was nog maar één werknemer over. Dat is niet genoeg, het moeten er minimaal twee zijn."



Van der Graaf twijfelde geen moment en springt nu bij. "Ik overnacht in Rotterdam, bij m'n schoonvader en af en toe rijd ik op en neer naar Drenthe. M'n vriendin runt de bed and breakfast nu alleen. Dat kan tot 1 april, dan moet ik echt terug, omdat dan het hoogseizoen weer begint."



Grote vijver met weinig vissen

Frans van der Graaf hoopt dat hij met zijn actie het bestuur van de sterrenwacht in Dordrecht genoeg tijd kan geven om een nieuwe werknemer aan te trekken. "Het liefst twee mensen zelfs. Maar het is best lastig. Het is vissen in een grote vijver met weinig vissen." Van der Graaf benadrukt dat het gaat om een fulltime betaalde baan en dat het geen vrijwilligerswerk is.



De sterrenwacht is op zoek naar mensen die het een en ander van sterrenkunde afweten. "Je moet bij rondleidingen wel wat te vertellen hebben natuurlijk. Ook is enige technische kennis wel handig, omdat je de kijker moet bedienen." Er hebben zich inmiddels een paar mensen gemeld. "Maar of daar geschikte kandidaten bij zitten, durf ik niet te zeggen."



Doordeweeks dicht

Als er voor 1 april geen nieuwe medewerker wordt aangetrokken, dan zal de sterrenwacht noodgedwongen alleen nog in het weekend open zijn, verwacht Van der Graaf. "Dat is eeuwig zonde, want dan kunnen we dus doordeweeks geen schoolkinderen meer ontvangen."



Een definitieve terugkeer naar de sterrenwacht in Dordrecht is voor Van der Graaf geen optie. "Dat is een gesloten boek, ik heb nu een nieuw leven."