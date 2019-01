Deel dit artikel:













Sneeuw in Oostenrijk: 'We kunnen geen kant op' Sneeuw op de piste in Oostenrijk (foto: Ferry Stienstra) Sneeuw op de piste in Oostenrijk (foto: Ferry Stienstra) De pistes hogerop de berg zijn dicht (foto: Ferry Stienstra) Weinig skiërs op de berg bij Saalbach-Hinterglemm (foto: Ferry Stienstra)

Meters sneeuw, lange files en het leger dat opzettelijk lawines veroorzaakt om verdere problemen te voorkomen: Oostenrijk heeft te maken met flinke winterse omstandigheden.

Ferry Stienstra uit Beilen zit vast in Saalbach-Hinterglemm. "We kunnen geen kant op hier. Je komt het dorp niet meer uit."



Colonnes met sneeuwschuivers

"In een paar dagen tijd is hier tweeënhalve meter sneeuw gevallen. De wegen liggen dan ook vol. Gisteren ben ik vanuit Nederland naar Saalbach gereden. Over het laatste stuk vanaf Würzburg doe ik normaal een uur of vier. Dit keer heb ik er acht uur over gedaan. Als je geluk hebt rij je met dertig kilometer per uur achter elkaar aan, met allemaal van die colonnes met sneeuwschuivers."



Vakantiegangers die terug willen naar huis moeten hun reis even uitstellen. "Er zijn bijvoorbeeld ook een paar ski-leraren die verder moeten. Maar ook zij moeten geduld hebben."



Geen paniek

In Oostenrijk zien ze natuurlijk wel vaker sneeuw. "Op dit moment is er nog geen paniek. Het wordt erger natuurlijk als dit een week duurt, want winkels kunnen op dit moment ook niet bevoorraad worden."



Volgens de 36-jarige Stienstra is door de vele sneeuwval ongeveer de helft van de pistes dicht. Hij combineert in Oostenrijk afspraken voor z'n werk in de ict-branche met wintersport. "Ik heb eigenlijk nog een afspraak in Wenen, maar of ik die ga halen is maar de vraag."



Naar verwachting houdt de sneeuwval in Oostenrijk en het zuiden van Duitsland aan tot morgen.