Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Muzieklijst Harry's Blues zondag 6 januari 2019

Sean Webster is een inspirerende gitarist en zanger met een grote reputatie in de Britse blues en bluesrock scene. Sinds de oprichting van zijn eigen band in 2003 is het wel een komen en gaan geweest van muzikanten. In 2004 bracht Sean zijn debuut album 'Coming Long Time' uit. Het album wordt vooral in de UK heel goed onthaald en dat opent de deuren voor een platen contract. Vooral het fijne gitaarwerk van Sean, dat een combinatie is van vele invloedrijke gitaristen wordt bejubeld. De invloeden komen vooral van Mark Knopfler, Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton en Albert Collins. Webster heeft een sexy, laag en rijk stem geluid. Webster ontmoette zijn vrouw Kim tijdens het Giethoorn Bluesfestival en woonde jaren in Nederland. Het komende jaar treedt hij weer regelmatig op in Drenthe.