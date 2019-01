Vier verdachten opgepakt: treinverkeer tot vijf uur plat [update]

Kort na de arrestatie van twee verdachten in een trein op het station van Zwolle zijn opnieuw twee mensen op het station opgepakt. Dat meldt de politie Overijssel op Twitter.

Eerder vanmiddag sprak de politie over een 'verdachte situatie'. Daarna werden de twee in de trein door een zwaarbewapend arrestatieteam aangehouden, ontruimde de politie het station en onderzochten agenten de trein.Kort nadat het station was vrijgegeven, werden nog twee verdachten opgepakt 'voor een andere situatie', twittert de politie. Het station werd toen opnieuw ontruimd.Wat er precies aan de hand was en waarvoor de vier verdachten zijn aangehouden, is nog onduidelijk. Inmiddels is het station opnieuw vrijgegeven. Volgens vervoerder NS duurt het nog tot ongeveer 17.00 uur voordat alle treinen weer rijden.