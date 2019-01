Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vijf mannen opgepakt op station in Zwolle, treinen rijden weer [update] Politie bij het station in Zwolle (foto: Persbureau Meter) Leden van een arrestatieteam bij het station (foto: Persbureau Meter) De trein waaruit de eerste twee verdachten werden gehaald (foto: Persbureau Meter)

Op het station in Zwolle zijn vanmiddag vijf mannen opgepakt. Bij alle drie de aanhoudingen werd een arrestatieteam ingezet. Lange tijd was er geen treinverkeer van en naar Zwolle mogelijk.

Rond half drie werden twee mannen door een arrestatieteam uit een trein van Arriva gehaald. Ze werden geblinddoekt en geboeid afgevoerd. Alle reizigers moesten van de politie de trein uit en die werd daarna doorzocht. Ook werd het station ontruimd.



Waarvoor de twee zijn opgepakt, kan de politie nog niet zeggen.



Nog drie verdachten

Vlak nadat het station weer was vrijgegeven, werd een verdachte situatie in een andere trein gemeld. Daarna werd het station opnieuw ontruimd. "Ook die twee zijn door het arrestatieteam aangehouden. Uiteindelijk bleek het om twee mannen te gaan die sigaretjes aan het roken waren op het toilet", zegt politiewoordvoerder Jan Thijs van Hemmen.



Kort daarna werd een vijfde man elders op het station opgepakt. "Die had een bijl bij zich", aldus Van Hemmen. Volgens hem staan de drie arrestaties volledig los van elkaar. Waar alle aangehouden mannen vandaan komen, is nog niet duidelijk.



Inmiddels komt het treinverkeer volgens vervoerder NS weer op gang