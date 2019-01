Deel dit artikel:













'Een dorpshuis in Smilde is nodig voor behoud van verenigingen' Het oude gemeentehuis van Smilde is volgens het bewonersplatform niet geschikt als dorpshuis (foto: RTV Drenhthe/Josien Feitsma)

Hoogersmilde, Bovensmilde en heel veel andere dorpen in Drenthe hebben een dorpshuis, maar Smilde niet. Het is tijd dat daar verandering in komt, vindt het Bewonersplatform Smilde.

Geschreven door Josien Feitsma

Komende donderdag tekenen meerdere verenigingen in het ruim vierduizend inwoners tellende dorp een intentieverklaring om een dorpshuis te realiseren. Daarna komen raadsleden langs om de opties te bespreken.



Geen dorpskern

Hoe kan het dat een dorp met zoveel inwoners nog geen dorpshuis heeft? Henk Roggen, voorzitter van Bewonersplatform Smilde vindt het zelf ook merkwaardig. Dat er tot twee jaar terug nooit over een dorpshuis in Smilde werd gesproken, komt volgens hem onder andere door de structuur van het dorp.



“Smilde heeft natuurlijk een lintbebouwing. Dat betekent dat het een vrij langgerekte bebouwing heeft langs de vaart. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Westerbork, daar is echt een kern in het dorp. Die hebben wij niet. Door die lintbebouwing bestaat Smilde eigenlijk uit allemaal kleine gemeenschapjes langs de Vaart die echt hun eigen ding deden. Daar kwam denk ik weinig gezamenlijkheid uit voort.”



'Ontmoetingsplek'

Die behoefte om meer samen te doen, die vroeger ontbrak, is er volgens Roggen nu wel. Het is noodzakelijk voor het behoud van verenigingen, zegt hij. “Ik kijk wel eens met een scheve blik naar bijvoorbeeld het multifunctionele dorpshuis van Bovensmilde. Wat daar gebeurt, zou hier eigenlijk ook moeten kunnen. Er zijn een aantal activiteiten waar we zonder dorpshuis niet meer aan toe komen. Kijk bijvoorbeeld naar Het Baken: daar konden altijd hele kleine clubjes terecht en dat is er nu niet meer. Maar het dorpshuis moet ook een ontmoetingsplek worden en een plek waar nieuwe initiatieven tot stand komen.”



Drie opties

De gemeente heeft het bewonersplatform drie opties gegeven voor een mogelijk locaties. Het gaat om de oude christelijke mavo, de vroegere Van der Reeschool en Villa Maria, het oude gemeentehuis. Maar het bewonersplatform ziet deze locaties eigenlijk niet zitten, omdat er ontzettend veel aan moet gebeuren en niet alle ruimtes geschikt zijn. “Of ze voldoen niet qua ruimte of ze voldoen niet op het gebied van energiebeheer. Dat is het probleem,” legt Wim Snel van het bewonersplatform uit.



Henk Roggen laat zien waarom Villa Maria niet geschikt is. Hij stoft de trap naar de zolder af. Daarvoor moet hij door de wc's. “Het is een prachtig gebouw, maar er moet zoveel aan gebeuren. De gemeente is alleen al duizenden euro’s per jaar kwijt aan stookkosten en dan moet het ook nog opgeknapt worden. Het is bovendien ook niet toegankelijk voor mensen met een rolstoel.”



Nieuwbouw

Nieuwbouw is volgens de mannen een veel betere optie. "Wij willen een dorpshuis dat zoveel mogelijk energieneutraal is, zodat we aan de exploitatiekosten heel weinig kwijt zijn.” Snel denkt aan een plek aan de achterkant van Villa Maria, waar nu een volkstuin ligt. "Dat is een uitermate geschikte plek. Daar is ook een evenemententerrein. Daar kunnen we activiteiten combineren. Ik zie het al helemaal voor me."