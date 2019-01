Deel dit artikel:













Nagengast achttiende in eerste Brusselse universiteitscross Fleur Nagengast (Foto: archief RTV Drenthe)

VELDRIJDEN - Fleur Nagengast uit Beilen is achttiende geworden tijdens de DVV-Trofee in Brussel. Ze zette een tijd neer van 55 minuten en twintig seconden. De Belgische veldrit stond voor het eerst op het menu.

Nagengast (20) kwam ruim vijf minuten later binnen dan de winnaar van de universiteitencross, Ceylin del Carmen Alvarado. Het was voor de land- en leeftijdsgenote van Nagengast haar eerste overwinning in een klassementscross. Loes Sels eindigde op eigen bodem als tweede. De eveneens uit België afkomstige Laura Verdonschot werd derde.



Door de zege van Alvarado hebben alle zeven veldritten om de DVV-Trofee dit seizoen verschillende winnaressen gekregen. De Belgische Sanne Cant blijft in het algemeen klassement aan kop, maar ziet Sels wel dichterbij komen.