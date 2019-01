Terugblik Protos Weering: veel toeschouwers, terechte winnaar en 1649 doelpunten

"We hebben erg veel toeschouwers gehad. Het hele toernooi is prima verlopen. Natuurlijk zijn er altijd wel een paar puntjes, die we meenemen in de evaluatie."

Met voorzitter Gradus Zwiers van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi blikken we terug op de 42ste editie van het grootste zaalvoetbaltoernooi van Nederland.De finaledag is volgens Zwiers vlekkeloos verlopen. "Met MSC als terechte winnaar. Het was gewoon de best spelende ploeg die er was." MSC won in de finale met 7-0 van Noordscheschut.Zes ploegen namen het op de finaledag tegen elkaar op: MSC, Noordscheschut, HZVV, ASVB, Nieuw Buinen en CSVC. "CSVC hadden wij nooit verwacht. Aan de andere kant, Elim won vorig jaar het toernooi ook als vierdeklasser..." Uiteindelijk eindigden de Coevordenaren als zesde. Nieuw Buinen werd vijfde, ASVB vierde, HZVV derde en Noordscheschut pakte het zilver.Protos, naamgever van het toernooi, kwam voor het eerst in 42 edities tot de halve finale. "Daar waren we heel erg content mee, een fantastische prestatie van de jongens. De smet was wel: de zondag erna moesten ze een competitiewedstrijd op het veld spelen tegen SVV'04 in Schoonebeek. De jongens hebben natuurlijk behoorlijk lang gefeest. Die wedstrijd ging dus verloren... en dat terwijl alle wedstrijden in Drenthe waren afgelast vanwege slecht weer." Wat Zwiers betreft had die wedstrijd niet door moeten gaan. "Ik vond het niet netjes van SVV."Klein smetje op het toernooi is misschien toch wel het incident tijdens de halve finales in Zwartemeer. Scheidsrechters zouden daar bedreigd zijn door spelers, staf en supporters van Hoogeveen zondag. "We gaan dat nog rustig op een rijtje zetten, met alle betrokkenen. Dat zijn de scheidsrechters, het zaalhoofd en natuurlijk ook de betreffende club zelf." Over dat incident dus later meer.In totaal zijn er zo'n tweehonderd vrijwilligers betrokken bij de organisatie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. "Het begin is altijd het spannendst, als je met honderd teams en twintig verschillende sporthallen begint." Tijdens het toernooi zijn 371 wedstrijden gespeeld, waarin 1649 keer werd gescoord (67 meer dan vorig jaar)."We hebben gewoon onze eigen zaalvoetbal en geen plofbal (speciale bal voor in de zaal, die minder stuitert). En dat blijft ook zo. Dat is al 42 jaar lang zo. Er is geen enkele aanleiding om dat te veranderen."Tijdens de eerste editie van het toernooi deden er zestien teams mee, dat groeide uit naar tachtig en vanaf het 25-jarig jubileum van het toernooi zijn dat er honderd. "En daar blijft het ook bij. We gaan niet verder groeien. Je moet het wel beheersbaar houden. De kunst is, als je een bepaald niveau bereikt hebt, om dat te handhaven. We moeten de kwaliteit van het toernooi bewaken en dat doen we op deze manier."In de wandelgangen wordt gesproken over het Activum in Hoogeveen als nieuwe locatie voor de finaledag van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. "Er is geen enkele sprake van dat we weggaan uit Sporthal Angelslo in Emmen. Natuurlijk gaan er in het Activum aanmerkelijk meer mensen. Het is verreweg de mooiste sporthal van Drenthe."Het toernooi begon 42 jaar geleden in Dalen, waarna het verhuisde naar de Bonte Wever in Assen. "Dat werd te klein. Nu zitten we alweer 27 jaar in Angelslo in Emmen. Dat bevalt uitstekend."De gemeente Emmen is bezig met de plannen voor een nieuwe sporthal. "Punt is alleen: geld. En in Emmen gaat het op dit moment niet helemaal zo als het zou moeten gaan", waarmee Zwiers doelt op de miljoenenverliezen bij Wildlands."Dat de beste en sportiefste mogen winnen. Maar als ik zie wat voor kwaliteit MSC in de ploeg heeft, zou het zo maar eens kunnen dat zij de titel prolongeren. Tenminsten: als ze de groep bij elkaar weten te houden."