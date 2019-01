Schier: duizendmaal dank aan Havelter militairen

Het strand van Schiermonnikoog is grotendeels opgeruimd. Uitgezwaaid door burgemeester Ineke van Gent namen de ongeveer honderd militairen uit Havelte, die hebben geholpen deze klus te klaren, vanmiddag de boot van 16.30 uur terug naar het vasteland.

De 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte schoot te hulp bij het opruimen van aangespoelde spullen uit overboord geslagen containers van de MSC Zoe. In drie dagen tijd haalden ze samen met vrijwilligers 220 ton afval van het strand, meldt majoor Jan Venekamp.Het ging vooral om verfrollertjes, zeeppompjes, kinderspeelgoed, rollen schoonmaakdoekjes en heel veel schoenen. "Duizendmaal dank”, aldus Van Gent, die vindt dat de militairen 'geweldig werk' hebben verricht.Het strand op Schier is nu opgeruimd, maar nog niet schoon. Er ligt nog een grote hoeveelheid plastic korreltjes, maar die is niet met de hand weg te halen. Daarvoor moet onder meer een speciale zuiger komen.Als het nodig is, worden er vanaf woensdag nieuwe opruimacties op touw gezet, meldt de gemeente . "Wij staan altijd paraat", zegt de majoor uit Havelte over een mogelijk nieuw verzoek om hulp.