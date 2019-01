Deel dit artikel:













Busje slaat over de kop bij Nieuw-Weerdinge De bestuurder raakte gewond (foto: De Vries Media) De bestelbus raakte flink beschadigd (foto: De Vries Media)

De bestuurder van een bestelbus is aan het begin van de avond gewond geraakt toen hij bij Nieuw-Weerdinge met zijn busje over de kop sloeg. Dat gebeurde op de Oude Weerdingerdijk.

De man raakte door nog onbekende oorzaak met zijn busje van de weg en belandde in een droge sloot. Daar bleef het voertuig op de kop liggen.



De bestuurder is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Het busje is door een bergingsbedrijf opgehaald.