Duo gearresteerd in trein na bommelding op station Emmen

De twee mannen die vanmiddag bij het station in Zwolle door een arrestatieteam uit een trein zijn gehaald, zijn opgepakt vanwege een bommelding. De twee zaten in de trein vanuit Emmen, meldt de politie.

Een medepassagier belde eerder op de middag vanuit die trein de politie, omdat hij op het station in Emmen een man een opmerking had horen maken over een mogelijk explosief in de trein.Ruim voor het station in Zwolle werd de trein stilgezet. Het station werd ontruimd en het zwaarbewapende arrestatieteam haalde rond half drie alle passagiers één voor één uit de trein. Daarbij werden de twee aangehouden. Zij zitten nog vast. Over hun identiteit is nog niks bekend gemaakt.Na hun arrestatie is de trein grondig doorzocht, maar de politie vond uiteindelijk niks. De politie roept mensen die rond 13.00 uur a 13.15 uur op het station in Emmen waren op zich te melden. Zij hebben mogelijk iets meegekregen van de bommelding en kunnen daarom belangrijke informatie hebben.Kort na de arrestatie van het duo werden in een andere trein ook twee mannen aangehouden door het arrestatieteam. Vanuit die trein werd ook een verdachte situatie gemeld: twee mannen hadden zich opgesloten op het toilet. Uiteindelijk bleek dat die twee stiekem stonden te roken. Zij konden een paar uur later met een waarschuwing naar huis.Leden van hetzelfde arrestatieteam hielden daarna nog een vijfde man aan vóór het station. Deze 32-jarige Zwollenaar had een bijl bij zich. Die is in beslag genomen. Voor zover bekend, heeft hij er niemand mee bedreigd.Door alle consternatie lag het treinverkeer van en naar Zwolle tot ongeveer half vijf vanmiddag stil.