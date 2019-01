Dag 1: FC Emmen in Estepona, een kletsnatte training

VOETBAL - Het was een pittige eerste dag voor de spelers en begeleiding van FC Emmen op het trainingskamp in het Spaanse Estepona. Na een gebroken nacht en een prima vlucht werd er vanmiddag voor het eerst getraind. En die training viel toch wel een beetje in het water.

Nee, de omstandigheden waren uitstekend. Een graad of twintig, een prachtig veld in de bergen van Estepona en ook fije oefenstof. Ook het veld werd uitstekend besproeid, maar de sproeiers gingen maar door en verstoorden zo toch wel een aardig deel van de training.Het probleem had alles te maken met Driekoningen, de Christelijke feestdag die in Spanje massaal wordt gevierd. Iedereen geniet dan van een vrije dag (helemaal op de zondag) en dus was er niemand van de gemeente op het veld aanwezig om de installatie aan en uit te zetten. Wel wilde de ambtenaar van dienst in de ochtend wel even langskomen en dan de timer inschakelen. Alleen stond die timer niet heel handig ingesteld. Waar de sproeiers om 16.05 hadden moeten stoppen, gebeurde dit pas om 16.45 uur.