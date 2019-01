Dag 1 van FC Emmen in Estepona: een kletsnatte training

VOETBAL - Het was een pittige eerste dag voor de spelers en begeleiding van FC Emmen op het trainingskamp in het Spaanse Estepona. Na een gebroken nacht en een prima vlucht werd er zondagmiddag voor het eerst getraind. En die training viel toch wel een beetje in het water.

Nee, de omstandigheden waren uitstekend. Een graad of twintig, een prachtig veld in de bergen van Estepona en ook fijne oefenstof. Bovendien werd het veld uitstekend besproeid, maar die sproeiers gingen maar door en verstoorden zo toch wel een aardig deel van de training.Het probleem had alles te maken met Driekoningen, de Christelijke feestdag die in Spanje massaal wordt gevierd. Iedereen geniet dan van een vrije dag (helemaal op de zondag) en dus was er niemand van de gemeente op het veld aanwezig om de installatie aan en uit te zetten. Wel wilde de ambtenaar van dienst in de ochtend wel even langskomen en dan de timer inschakelen. Daar ging het fout, want waar de sproeiers om 16.05 uur hadden moeten stoppen gebeurde dit pas om 16.45 uur.Natuurlijk waren de twee aanwinsten, Michael de Leeuw en Nico Neidhart, ook van de partij. Verdediger Neidhart, die overkwam van het Duitse Sportfreunde Lotte, trainde het volledige uur mee. De Leeuw stapte na drie kwartier uit. "Ik heb de afgelopen twee maanden veel voor mezelf getraind, maar geen groepstrainingen gedaan. Dus daarom nu wat extra rek- en strekoefeningen, een beetje gas terugnemen om straks weer volle bak te kunnen gaan."Ondanks de komst van Neidhart naar de Drentse club gaat de zoektocht naar een ervaren, leidinggevende centrale verdediger gewoon door. De laatste dagen dook de naam van Joost van Aken op in diverse media. Lukkien: "Ja, dat heb ik ook gelezen. Maar dat is onzin."