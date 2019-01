Snotteren en niezen: de griep is losgebarsten in Drenthe

De griepepidemie is ook in Drenthe losgebarsten. Sinds half december hebben relatief veel Nederlanders griepklachten. Jorien van Pelt van GGD Drenthe beantwoordt vijf vragen over de epidemie.

Ongeveer 6 op de 10.000 mensen is ziek. Daarmee volgen we in Drenthe het landelijke beeld. De cijfers zijn gebaseerd op het aantal mensen dat zich met griepklachten bij de huisarts meldt.Het gaat vooral om jonge kinderen, die tussen de 0 en 4 jaar zijn. En het gaat om ouderen, dan heb je het over mensen die ouder zijn dan 65.Het is afwachten hoeveel last we zullen hebben van de griep. Vorig jaar duurde het met 18 weken wel heel erg lang. Gemiddeld duurt een epidemie negen weken. Je ziet zo'n epidemie eigenlijk elk jaar wel terug.We zijn nog helemaal aan het begin van de epidemie, dus we hebben nog niet zo heel veel echte monsters. Maar voor zover nu bekend is, zit het virus ook in het griepvaccin.Je kan het nooit helemaal voorkomen. Maar wat je wel kunt doen, is regelmatig handen wassen en papieren zakdoekjes gebruiken. Die moet je weggooien als je ze hebt gebruikt. Verder kun je het beste niezen in je elleboogplooi en voorwerpen regelmatig schoonmaken.