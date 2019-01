Succesvolle editie Winters Assen krijgt vervolg

Winters Assen krijgt volgend jaar hoogstwaarschijnlijk een vervolg. Afgelopen weekend heeft de organisatie een aanvraag ingediend voor een nieuwe editie.

Onder de naam Winters Assen stond er afgelopen maand een kleine ijsbaan op het Koopmansplein en werden er tal van activiteiten georganiseerd. Volgens Nicole Landsbergen van de organisatie was het evenement een groot succes. "We zaten gisteren op zo'n 6.000 betalende bezoekers. Daar komen ongeveer nog eens 9.000 bezoekers bij, die gewoon de ijsbaan hebben bezocht", vertelt Landsbergen.De organisator vermoedt dat er nog meer bezoekers hadden kunnen zijn, als het weer wat meer winters was geweest. "Slecht weer nodigt eigenlijk nooit uit om op pad te gaan. De mensen kunnen bij ons wel overdekt schaatsen. Maar dan moet je alsnog door de regen en door weer en wind om bij de ijsbaan te komen."De afgelopen maand waren er onder meer ijsdisco's voor de jeugd, een lichtjesparade, een Dickensmarkt en een kerkdienst voor ongelovigen. Maar nu is het voorbij. De ijsbaan wordt vandaag afgebroken. Bij de volgende editie komen in elk geval alle activiteiten op het ijs weer terug, verzekert Landsbergen.De PvdA in Assen plaatste nog een kanttekening bij de ijsbaan van Winters Assen. De energiekosten zouden zo rond de 12.000 euro liggen en dat is erg hoog, vindt de partij. "Wij zitten inderdaad rond de 12.000 euro", bevestigt Landsbergen. "Vandaag komt er een grote tankwagen alles weer aftanken en dan weten we wat we exact hebben gebruikt. Het viel niet mee. Hoe warmer het is, hoe harder er gevroren moet worden."Een oplossing voor de hoge energiekosten zou een betere elektriciteitsvoorziening op het Koopmansplein zijn. "De huidige stroomvoorziening op het plein is niet goed genoeg voor de ijsbaan. Dan ben je afhankelijk van een aggregaat. Dat kost meer: je moet hem huren en de diesel moet betaald worden. Met een andere stroomvoorziening wordt het een stuk aantrekkelijker", besluit Landsbergen.