Kopperprent over 100 jaar Vrouwenkiesrecht vandaag uitgereikt in Meppel Cees Bijl neemt vandaag de Kopperprent 2019 in ontvangst in het Drukkerijmuseum in Meppel (foto: RTV Drenthe/Aaldert Oosterhuis) Het thema dit jaar is 100 jaar Vrouwenkiesrecht (foto: RTV Drenthe/Aaldert Oosterhuis) De Kopperprent is gemaakt met een speciale techniek afkomstig uit Japan, namelijk zeefdruk (foto: RTV Drenthe/Aaldert Oosterhuis)

Het is een oude traditie: Koppermaandag, de eerste maandag na Driekoningen. Het is de dag dat de Kopperprent wordt uitgereikt in het Drukkerijmuseum in Meppel.

''Kopper verwijst naar een middeleeuws woord en betekent feestmaal'', vertelt Stein van Ittersum, voorzitter van het Drukkerijmuseum. Het was een feest dat door de gilden werd gevierd, de vakverenigingen van vroeger. Alleen de grafische industrie doet er nu nog iets mee.



Tijdens Koppermaandag legden leerlingen een proef van bekwaamheid af in de vorm van een drukwerk. ''Als tegenprestatie kregen de gezellen, de leerlingen, een paar geldstukken. En dan gingen ze 's avonds naar de kroeg en zetten dit om in drank.''



Middelbare scholieren

Vandaag de dag gaat het er wel iets anders aan toe. ''Vroeger moesten de gezellen de Kopperprent zelf bedenken. De laatste jaren benaderen wij zelf leerlingen van de middelbare school of van een grafische opleiding", aldus Van Ittersum. Dit jaar mochten leerlingen van Stad en Esch in Meppel met het keuzevak tekenen concepten aanleveren.



Vrouwenkiesrecht

Ieder jaar heeft de Kopperprent een thema. ''Dit jaar is het onderwerp honderd jaar vrouwenkiesrecht. Toen kregen de vrouwen actief kiesrecht, twee jaar daarvoor hadden ze al passief kiesrecht gekregen. Maar het is nu honderd jaar geleden dat de vrouwen zich ook verkiesbaar mogen stellen voor allerlei publieke functies.''



Voor de Kopperprent is dit jaar een speciale techniek gebruikt. ''We hebben er nu bijna honderd gemaakt en de techniek is dit jaar zeefdruk. Bij zeefdruk moet je kleur voor kleur afdrukken.'' De eerste prent werd vanmorgen uitgereikt aan gedeputeerde Cees Bijl.