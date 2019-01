Deel dit artikel:













Slaperige automobilist plonst in water langs A28 De auto belandde in een sloot langs de weg (foto: Persbureau Meter) De auto belandde in een sloot langs de weg (foto: Persbureau Meter)

Een automobilist is vanmorgen in het water beland langs de A28 bij De Wijk.

Volgens de politie was de bestuurder in slaap gevallen. "Toen hij wakker werd, was hij al aan het rondtollen", aldus een politiewoordvoerder. De man raakte niet gewond.



De wagen kwam in een brede sloot tot stilstand. De man kon zelf uit zijn auto komen. De wagen is opgehaald door een bergingsbedrijf.