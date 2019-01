Deel dit artikel:













Eis: celstraf voor illegale vuurwerkhandel via Instagram De man verkocht illegaal vuurwerk via Instagram en WhatsApp (foto: Pixabay.com)

Het Openbaar Ministerie vindt dat een 22-jarige man uit Peizermade voor illegale vuurwerkhandel via social media een gevangenisstraf van twaalf maanden moet krijgen, waarvan drie maanden voorwaardelijk.

De man bood vanaf 2015 via Instagram en WhatsApp illegaal vuurwerk aan. Hij werd in 2017 opgepakt. De officier tilt er zwaar aan dat de man aan minderjarigen verkocht. De politie kwam de man op het spoor nadat drie jongens uit Winsum werden opgepakt vanwege illegaal vuurwerk. Zij kochten dit in via Instagram 'vuurwerk050'.



Lol en spanning

De 22-jarige zweeg bij de politie. Vandaag op zitting bekende hij de handel. Hij deed dit voor de lol en spanning. Maar hij wist nu wel beter, zei hij. De officier vond dat de man berekend te werk was gegaan. Hij bood zijn handel op een dwingende wijze aan via onder meer 'like-and-win'-acties.



De officier hield er rekening mee dat de man niet eerder voor een misdrijf is veroordeeld. Willem Schoo, de advocaat van de man, pleitte voor een veroordeling volgens het jeugdstrafrecht. ''Mijn cliënt is zelf nog een puber. Een gevangenisstraf zal zijn leven afbreken", zei de raadsman.



De rechtbank doet 21 januari uitspraak.