Plannen provincie: Norgervaart moet veiliger en nieuwe weg naar Kloosterveen

De bewoners van de Norgervaart (N373) zijn blij met de plannen om de provinciale weg veiliger te maken. Maar de grootste wensen, een 60 km zone en verlichting langs het fietspad, zitten niet in de plannen van de provincie. De weg gaat compleet op de schop tussen de Norgerbrug en Huis ter Heide.

Ook komt er een nieuwe ontsluitingsweg voor de Asser wijk Kloosterveen die de komende jaren fors zal groeien: rechtstreeks op de Balkenweg en niet op de Norgervaart. En ook daar zijn de omwonenden blij mee.Ondanks dat de provincie niet alle wensen van de omwonenden honoreert zijn de plannen om de N373 veiliger en stiller te maken wel in goede samenwerking met de aanwonenden gemaakt zegt Bert de Jonge van de Belangenvereniging Huis ter Heide. Bij die club zijn veel omwonenden langs de hele Norgervaart aangesloten.Belangrijkste van de aanpak van de weg: het moet veiliger worden voor fietsers om de N373 over te steken . "Daarvoor komen er op drie plekken gescheiden rijbanen voor het autoverkeer. Zo kunnen fietsers in het midden van de weg wachten en hoeven zij niet in één keer over te steken."Ook komen er bij de Domeinweg, Koelenweg en de splitsing van de N373 en N919 nieuwe losliggende fietsbruggen", legt verkeersdeskundige Foppe Koen van de provincie uit. Vanaf de Domeinweg komen fietsers vanuit Kloosterveen. Vanwege ernstige ongevallen staan daar al enige jaren tijdelijke verkeerslichten "Wij zijn erg blij met de losliggende fietsbruggen, zodat de fietsers gescheiden worden van het andere verkeer. Waar de N373 en N919 bij elkaar komen wilde de provincie een grote bocht maken in plaats van de huidige T-splitsing. Maar dat zagen we niet zitten", vertelt Bert de Jonge van de Belangenvereniging.Twee grote wensen van de omwonenden zitten niet in de plannen. Wens één: maak van de weg helemaal, of in ieder geval in de bebouwde kom, een 60 kilometer zone. Maar daar wil de provincie niet aan. Volgens gedeputeerde Henk Brink is het een ontsluitingsweg en één van de drukste provinciale wegen. Wens twee: opnieuw verlichting langs het fietspad.De N373 wordt ook breder gemaakt en er kom een brede berm aan de kant van de Norgervaart. Nu ligt de waterkant pal aan de weg en is één foute stuurbeweging genoeg om in de vaart te belanden. Brink: "We gaan het water van bijna de hele Norgervaart minder breed maken om een brede berm voor de weg te krijgen. Ook krijgt de weg 'stiller' asfalt." Wat de Norgervaart aan waterberging verliest, moet ter hoogte van Kloosterveen weer goed worden gemaakt met aanleg van een nieuwe waterbuffer en groen.Bestaande dammen in de Norgervaart worden vervangen door bruggen. Volgens Brink ontstaat zo een mooier wegbeeld. Brink hoopt ook dat mensen daardoor minder hard gaan rijden. De Belangenvereniging Huis ter Heide heeft zo z'n twijfels bij die redenatie maar vindt een mooier aanzicht prima. "Goed voor de leefbaarheid", zegt De Jonge. Ook de verkeersonveilige Norgerbrug gaat op de schop:De Asser uitbreidingswijk Kloosterveen zal doorgroeien tot aan de Norgervaart. "Maar om daar een nieuwe wijkontsluiting op de N373 maken is verkeerstechnisch en verkeersveilig niet handig." De nieuwe weg naar Kloosterveen komt hier:De Norgervaartweg staat bekend als onveilig. De afgelopen jaren gebeurden er al verschillende verkeersongelukken. Meerdere auto's reden er al de vaart in en er werd ook een aantal fietsers aangereden. Veel auto's rijden er te snel en dat is gevaarlijk voor overstekende fietsers.Het gedeelte van de N373 tussen Norgerbrug en Huis ter Heide is maar 3 kilometer. Per etmaal rijden er 14.000 auto's. Omdat de weg kaarsrecht is word er vaak te hard gereden. De weg heeft geen uitwijkmogelijkheden. Aan de ene kant ligt de Norgervaart en aan de andere kant liggen het fietspad en bebouwing.Er zijn veel erfaansluitingen die rechtstreeks op de provinciale weg uitkomen. Het stuk van 3 kilometer ligt in drie verschillende gemeenten en er zijn bijvoorbeeld drie huisnummers 3 . Niet echt handig als je op de N373 een adres zoekt.