'Je ziet alleen maar troep en denkt: dit gaan we niet fiksen'

"Als je op het strand staat, kun je kilometers ver kijken en je ziet alleen maar troep. De eerste inschatting was: dit gaan we niet fiksen in de tijd die we hebben," blikt majoor Jan Venekamp terug op de opruimactie van afgelopen weekend.

De militairen uit Havelte die hebben geholpen op Schiermonnikoog, zijn inmiddels weer thuis.De 43 Gemechaniseerde Brigade schoot te hulp bij het opruimen van aangespoelde spullen uit de overboord geslagen containers van de MSC Zoe. Majoor Jan Venekamp had er een hard hoofd in dat de opruimactie succesvol zou verlopen."Achteraf hebben we het allemaal gefikst. Alle troep is opgeruimd. Er is wel een verschil tussen opruimen en schoonmaken. Er waren een heleboel kleine plastic dingen. Die hebben we niet kunnen weghalen. Maar de grote spullen zijn weg", aldus Venekamp. In totaal is er zo'n 220 ton afval opgeruimd."Zeeppompjes, verfrolletjes, pakken schoonmaakpapier, schoenen en ook krukjes. Ik denk dat heel Schiermonnikoog voorzien is van voldoende krukjes voor de komende jaren. Het was echt bizar veel."Venekamp prijst vooral ook alle vrijwilligers die hielpen opruimen. "Wij hebben met honderd mensen een hele hoop gedaan. Maar de vrijwilligers wil ik ook zeker een pluim geven voor alles wat ze op eigen initiatief hebben gedaan. Dat is echt bijzonder."Komende nacht wordt storm verwacht en gevreesd wordt dat er een nieuwe lading met spullen aanspoelt. Venekamp weet nog niet of de militairen dan weer worden ingezet. "Dat wordt pas bekend, als er echt weer wat ligt. Dan kan er een verzoek worden ingediend."Burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog liet gisteren al weten heel erg blij te zijn met de hulp van de militairen uit Havelte. "Duizendmaal dank”, aldus Van Gent, gisteren bij het vertrek van de soldaten.