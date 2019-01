Sportcast #21: FC Emmen traint onder Spaanse zon en 'damhooligans' welkom bij RTV Drenthe tijdens WK

In de eerste Sportcast van het nieuwe jaar belt verslaggever René Posthuma met zijn collega Niels Dijkhuizen. Hij is meegereisd met FC Emmen naar het trainingskamp in Spanje. De omstandigheden zijn ideaal: goede velden, veel zon en een temperatuur van 19 graden. De nieuwste aanwinsten, Michael de Leeuw en Nico Neidhart zijn ook van de partij en Dijkhuizen sprak met hen. Verder een terugblik op de 42ste editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi en een vooruitblik op het WK dammen. Lukt het Roel Boomstra opnieuw om wereldkampioen te worden? De finale wordt komend weekend bij RTV Drenthe afgewerkt.

