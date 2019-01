Paard en Erfgoed op zoek naar nieuwe plek voor het evenement

Al jaren wordt het evenement Paard en Erfgoed georganiseerd op het terrein van instelling Hoeve Boschoord van Trajectum in Boschoord. Maar de organisatie is op zoek naar een nieuwe plek.

"We zoeken een plek die ook met het openbaar vervoer bereikbaar is", zegt bestuurslid Sebraine Meijerink. "Een neutrale plek waar we meer doelgroepen met een beperking of langdurig werklozen weer op weg kunnen helpen."Bovendien moet er de mogelijkheid zijn om iets onder dak te organiseren. In 2015 werd de jubileum editie afgelast vanwege hevige regenval.Het gaat de organisatie volgens Meijerink niet om het evenement zelf, maar vooral om de mensen die er bij betrokken zijn. Vanuit Hoeve Boschoord werken cliënten mee bij de organisatie, de opbouw, de dag zelf en het opruimen. "Dat gaat prima. Maar we willen een bredere doelgroep. Mensen met een verstandelijke beperking en langdurig werklozen bijvoorbeeld. We zijn een evenement met een sociaal maatschappelijke drive."Tot op heden stelde Trajectum de faciliteiten en personele inzet beschikbaar om Paard en Erfgoed te organiseren. Maar Trajectum stopt daarmee. "Te hoge organisatiedruk", laat Paard en Ergoed op hun website weten.En dus wordt er nu gezocht naar een neutrale plek. "We hebben zo'n twintig suggesties gekregen", zegt Meijerink. Eén van de reacties komt van de gemeente Westerveld. "We gaan met ze in gesprek." Gedacht wordt onder andere aan Frederiksoord. "We zoeken niet de meest prachtige accommodatie, maar wel met mogelijkheden.."Eind februari moet duidelijk zijn waar Paard en Erfgoed in september van dit jaar wordt gehouden. Een plek in ieder geval waar ze jaren vooruit kunnen.