Pas op: windstoten tot 85 kilometer per uur morgenochtend in Drenthe

Een harde wind morgen in Drenthe. Het KNMI heeft daarom vanaf 6.00 uur in de ochtend code geel afgegeven.

RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag verwacht in de nacht al onstuimig weer. "In de nacht begint het al onstuimig te worden, dan hebben we al een windkracht vijf.'' In de loop van de dag neemt de windkracht toe. "In de loop van de middag wordt het windkracht 7 en dan krijgen we echt stevige windvlagen die gaan uitschieten tot maximaal 85 kilometer per uur.''De harde wind houdt dinsdag de hele dag aan tot een uur of zes in de avond. Verder is het bewolkt en grijs en valt er motregen.Bekijk hier de weersverwachting van de aankomende zes dagen: