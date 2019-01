Deel dit artikel:













Kerkklok Anloo slaat weer ieder half uur Het nieuwe uurwerk van de kerk van Anloo (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems) Het nieuwe uurwerk van de kerk van Anloo (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

De kerkklok van de Magnuskerk in Anloo slaat, net als vroeger, weer ieder half uur. Het uurwerk dat dit aanstuurt is teruggeplaatst in de toren en is vanochtend in werking gesteld.

De Stichting Vrienden van de Magnuskerk is hartstikke blij met het uurwerk. De stichting probeert de kerk zoveel mogelijk terug te brengen in de oude staat.



"Dat lukt natuurlijk niet helemaal, maar wel zoveel mogelijk. Bij die historie past ook een torenuurwerk en dat is nu terug. Het past bij deze kerk en het hoort erin", aldus Martin Panman van de Stichting Vrienden van de Magnuskerk.



Ieder half uur

In 2014 waren de inwoners van Anloo nog tegenstander van een bel die ieder half uur luidt. Er is nu een compromis gemaakt: de bel luidt van negen uur 's ochtends tot zes uur 's avonds. Het gaat in eerste instantie om een proef.



"Dit is een heel belangrijk moment. We hebben afgesproken met de bevolking van Anloo dat zij na een maand gaan evalueren of het te hard of te zacht klinkt", zegt Panman.



Klok uit Friesland

Het oorspronkelijke uurwerk is bij restauratie van de kerk aan het eind van de Tweede Wereldoorlog zoek geraakt. Naast de Stichting Vrienden van de Magnuskerk wilden ook het kerkbestuur en de gemeente een uurwerk terug in de kerk. Het huidige uurwerk deed tot 1985 dienst in de kerk van Hempens, een dorpje in de buurt van Leeuwarden.