Gearresteerd duo heeft niets met bommelding te maken

De twee mannen die gistermiddag bij het station in Zwolle door een arrestatieteam zijn opgepakt vanwege een bommelding, blijken hier niets mee te maken te hebben.

Gisteravond werd het duo al vrijgelaten , maar nu laat de politie weten dat ze ook geen verdachten meer zijn. Later vandaag komt de politie met een uitgebreide verklaring.Een medepassagier belde gisteren de politie nadat hij op het station in Emmen een opmerking had gehoord over een mogelijk explosief in de trein. Vervolgens werden de twee mannen door een arrestatieteam bij station Zwolle uit de trein gehaald. De trein werd doorzocht, maar er werd niets gevonden.Het was niet het enige incident gisteren. In een andere trein werden gisteren ook twee mannen aangehouden, zij hadden zich opgesloten op het toilet. Later bleek dat ze stiekem stonden te roken. Voor het station werd nog een vijfde man aangehouden. Deze man had een bijl bij zich.Door alle consternatie lag het treinverkeer van en naar Zwolle de hele middag stil.