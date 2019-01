Deel dit artikel:













Aardbeving in Veendam door gaswinning in Annerveen De aardbeving had een kracht van 1.3 op de schaal van Richter (foto: Erik van 't Woud/ANP)

In Veendam is vanmiddag een aardbeving geweest van 1.3 op de schaal van Richter. De beving is waarschijnlijk veroorzaakt door de gaswinning in Annerveen, zegt het KNMI tegen RTV Noord.

Het epicentrum ligt bij het voormalige voetbalstadion De Langeleegte. Verschillende mensen voelden de beving. "Er was sprake van een harde, doffe dreun, waarna direct de gehele vloer trilde. Ik ben behoorlijk geschrokken", aldus een getuige tegen RTV Noord