'WMD-rekening Wildlands niet bij waterverbruikers neerleggen'

De provincie moet de rekening betalen als de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) haar banden verbreekt met Wildlands. En de provincie moet ook opdraaien voor alle financiële consequenties die dit heeft. Dat zegt de PvdA in Assen.

PvdA-raadslid Albert Smit wil niet dat het stoppen van de WMD-activiteiten in Wildlands, wat toch miljoenen zal kosten, via de watermeter opgelost wordt. "Dan pak je vooral de grote gezinnen die een meer dan de gemiddelde hoeveelheid drinkwater verbruiken. En daar ben ik absoluut niet voor."Assen heeft, net als de andere Drentse gemeenten die aandeelhouder zijn, een brief gekregen van de WMD, dat ze 'op termijn de banden met Wildlands wil afbouwen'. De WMD wil zich vooral richten op het kerntaak: "Dat is het leveren van goed drinkwater, voor nu en in de toekomst. Niet drinkwatergerelateerde activiteiten zullen op termijn worden afgestoten", aldus de WMD. Hoe het bedrijf dat doet en wat de financiële consequenties zijn, wordt nader onderzocht.De focus op puur het leveren van drinkwater komt voort uit het miljoenendebacle dat de WMD heeft opgelopen met een ontwikkelingsproject in Indonesië.Het Drentse waterbedrijf is een van de partijen die geld heeft zitten in Wildlands, dat miljoenenverlies lijdt. Zo is de grond op de Emmer es waar het dierenpark gebouwd is van het drinkwaterbedrijf, want het is waterwingebied. Wildlands heeft de grond in erfpacht. Maar er zit al jaren ook een hypotheek op, waardoor Wildlands mede gefinancierd kon worden. Verder staat er een waterfabriek van de WMD die al het water zuivert, het waterbedrijf regelt de energie, en het verhuurt het Multimediagebouw. Al deze bedrijfsactiviteiten afbouwen betekent nogal wat voor de WMD, ook financieel.PvdA'er Smit vindt dat die financiën op een of andere manier door de provincie afgedekt moeten worden. "Ze zijn immers grootaandeelhouder, met vijftig procent van de aandelen. En de provincie hamert continu op bedrijvigheid in vooral Zuidoost-Drenthe en op het belang van grote toeristisch-recreatieve projecten. Wildlands is daar een van. Laat ze bij de provincie dan ook maar eens kijken of er niet een pot voor is, om daaruit de rekening straks te betalen als de WMD er definitief uitstapt bij Wildlands. De kosten neerleggen bij de burger als waterverbruiker, dat wil er bij mij niet in", besluit Smit.De PvdA'er heeft de kwestie met de WMD en Wildlands via schriftelijke vragen aangezwengeld bij het college van B en W van Assen.