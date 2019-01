Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drenthe College overweegt nieuwe huisvesting in Emmen De locatie van het Drenthe College aan het Ubbekingekamp (foto: Google Streetview)

Het Drenthe College brengt de schoolgebouwen in Emmen opnieuw in kaart. Sommige gebouwen zijn oud en daarom overweegt de onderwijsinstelling nieuwe huisvesting.

Geschreven door Janet Oortwijn

De onderwijsinstelling met mbo-opleidingen, sprinthavo en -vwo en andere cursussen heeft acht locaties in Emmen.



Zo zijn de locaties aan de Anna Paulownalaan en Ubbekingecamp verouderd. "Deze zitten aan het einde van hun levensduur. We hebben wel de verplichting om goed onderwijs te kunnen blijven bieden. We hebben te maken met de aspecten van het beroepsonderwijs. Dat is anders dan onderwijs in een lokaal", aldus Broekhoven.



Zo heeft het Drenthe College lokalen waarin de situatie in garages en ziekenhuizen wordt nagebootst. De onderwijsinstelling sloot eerder al de locatie aan de Flintstraat in Emmen. "Daar hadden we een grote instructiekeuken voor de horecaopleidingen, maar die hebben we samengevoegd met die van de Stenden Hogeschool aan de Van Schaikweg."



Het Drenthe college trekt er dit jaar voor uit om alles in kaart te brengen. "Maar we hebben er geen deadline aan verbonden. We doen het liever goed, dan overhaast", zegt woordvoerder Bert Broekhoven.