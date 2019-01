Deel dit artikel:













Assen steekt vier ton in pilot energieneutrale gemeentegebouwen De Marsdijkhal in Assen wordt energieneutraal gemaakt (foto: Google Maps)

Assen wil al zijn gemeentelijke vastgoed energieneutraal maken. Voor een pilot met twee sporthallen en een buurtcentrum trekt de gemeente 400.000 euro uit.

Geschreven door Margriet Benak

Het gaat om de sporthallen Marsdijk en Peelo, en om buurtgebouw De Maasstee in Pittelo. Op deze drie gebouwen kan de CO2-uitstoot flink teruggedrongen worden, mede dankzij zonnepanelen. Volgens rapporten gaat het om gemiddeld 66 procent. Honderd procent kan niet, omdat daar de daken of gevels te klein voor zijn. Ook de ligging van de gebouwen, tussen de bomen, is van invloed.



Kierdicht maken

Het grootste voordeel zit hem volgens de gemeente in het optimaal isoleren en het kierdicht maken van gebouwen. Daardoor is minder energie nodig en kunnen warmtepompen gebruikt worden. De pilot met de drie gebouwen wordt zoveel mogelijk gelijktijdig uitgevoerd met groot onderhoud en renovatie. Zo moet de Marsdijkhal gerenoveerd worden.



Assen wil met het verduurzamen van deze drie gebouwen kijken wat er zoal nodig is om al het gemeentelijk vastgoed klimaatneutraal te maken voor 2030.