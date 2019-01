Deel dit artikel:













Jens Dekker onderbreekt kwakkelseizoen Jens Dekker onderbreekt kwakkelseizoen (foto: RTV Drenthe)

VELDRIJDEN - Jens Dekker (20) uit Fluitenberg valt van het ene fysieke ongemak in het andere. Verrassend genoeg stond hij begin november bij de wereldbekerwedstrijd in Koksijde wel weer op het podium. Maar sinds 9 december heeft hij geen koers meer gereden en dus is het NK van komend weekend ook uiterst onzeker.

Geschreven door Karin Mulder

“Ik heb zelf geen idee wanneer ik weer wedstrijden ga fietsen. Ik heb de afgelopen twee weken helemaal niks gedaan. Ik sta nu in contact met de teamarts van de Oranjeleeuwinnen in Utrecht. Het is even afwachten wat zij zegt”, laat Dekker weten.



Komend weekend staat Dekker wel op de startlijst voor het NK veldrijden in Huijbergen. “Dat zal lastig worden. Maar voor de wedstrijd in Koksijde had ik ook een tijdje langs de kant gestaan en toen kon ik veel opvangen met techniek en werd ik derde. Maar de kans dat ik zondag rij is niet zo heel groot”, verklaart hij.



De Vlaamse Druivencross in Overijsse was op 9 december z'n laatste wedstrijd. Daarvoor liep hij in Geraardsbergen een rugblessure op en stond hij daarna twee weken langs de kant met een diepe snee in z'n knie. Ook heeft de renner van Corendon-Circus al meer dan twee jaar last van ademhalingsproblemen.