Remise in zevende partij WK dammen Roel Boomstra is nog twee overwinningen van de titel verwijderd (foto: ANP)

De zevende partij bij de wereldtitelstrijd dammen tussen Roel Boomstra en Alexander Schwarzman is onbeslist geëindigd. Na veertig zetten besloten de oud-Emmenaar en de Rus in Groningen tot remise.

Boomstra, die het na afloop de saaiste damwedstrijd uit zijn loopbaan noemde, is nog twee overwinningen van de titel verwijderd. Boomstra versloeg Schwarzman zaterdag tijdens de zesde partij. Alle andere ontmoetingen eindigden in remise.



Morgen is in Groningen de achtste partij. Daarna volgen nog maximaal vier partijen in Assen. De finale is op 13 januari en wordt gehouden in de televisiestudio van RTV Drenthe.