Auto vliegt uit de bocht in Roden De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht (foto: Persbureau Meter)

Op de Maatlanden in Roden is vanmiddag een auto uit de bocht gevlogen, tegen de dijk opgereden en vervolgens op de kop beland.

De bestuurder is naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. Een deel van de weg is afgesloten.