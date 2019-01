Ingestorte geluidswal bij Spier deels gesloopt

Bouwhuis Beerzerveld begint morgenvroeg met de sloop van de deels ingestorte geluidswal langs de A28 bij Spier.

"Het gaat om het reeds ingestorte deel", laat het bouwbedrijf weten. Of de rest van de muur ook wordt weggehaald, is nog de vraag. Er wordt onderzocht of de delen die nog staan, veilig zijn."Wat nog staat, blijft eerst staan. Het gaat vooral om het opruimen van de schade." Het bouwbedrijf denkt de hele dag bezig te zijn.Dat niet meteen de hele muur wordt gesloopt, is een verrassing voor voorzitter Jan van der Heide van Dorpsbelangen. "Frappant. Dat ingestorte deel is niet onveilig meer. Het deel dat op instorten staat wel", aldus Van der Heide. Sowieso is het nieuws van de sloop een verrassing voor hem. Van der Heide wist nog van niks."De communicatie tussen de gemeente en het dorpsbestuur is de laatste twee maanden sowieso al wat slechter. Toen de muur instortte belde de wethouder. De week erna heeft ze ook nog gebeld en gezegd dat ze me continu op de hoogte zou houden", aldus Van der Heide. Maar momenteel hoort hij nog maar weinig van de gemeente.De geluidswal langs de A28 stortte op zaterdag 8 december deels in. De wal is opgevuld met stenen, maar een deel van de constructie begaf het. Het was al langer bekend dat de geluidswal aan verval onderhevig was. Omwonenden trokken hierover aan de bel.