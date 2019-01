Situatie op 'Drentse' vluchtelingenboot nijpend: 'De mensen moeten van boord'

Uiterlijk op woensdag moet er een oplossing zijn gevonden voor de ruim dertig migranten op het schip Sea-Watch 3, waarvan Anne Paul Lancel uit Meppel de kapitein is. Daarvoor waarschuwt reddingsorganisatie Sea-Watch, de eigenaar van het schip.

De situatie aan boord is al nijpend en er komt een storm aan. Op donderdag krijgt het schip daar mee te maken.De Sea-Watch 3, die onder Nederlandse vlag vaart, ligt enkele mijlen uit de kust van Malta. Daar mag het voorlopig blijven. "We hoeven niet weg, maar we mogen ook niet aanleggen. De plek is veilig, het schip is niet in gevaar. Maar er komen hoge golven, waar mensen weer ziek van gaan worden. Als ze overgeven, verliezen ze vocht, en ze krijgen al weinig vocht binnen",aldus een woordvoerder van Sea-Watch."Deze mensen moeten van boord, het is nu echt klaar. Europa kan geen humanitaire crisis laten ontstaan omdat de ministers er over migratie niet uitkomen."De migranten aan boord waren enkele dagen voor de kerst uit de Middellandse Zee gered. Sindsdien werd het schip geweigerd door Italië en Malta. Afgelopen vrijdag is vers eten en drinken afgeleverd bij het schip. ,,De situatie is op zich stabiel, maar hoe langer dit duurt en hoe groter de onzekerheid is, hoe meer de spanningen toenemen. Mensen zijn de wanhoop nabij'', zegt Sea-Watch.