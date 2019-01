Marco Out wil met stadsmarinier overlast in Assen bestrijden

Assen wil een zogeheten stadsmarinier aanstellen om overlast op straat aan te pakken. Burgemeester Marco Out maakte dat zojuist bekend in zijn nieuwjaarstoespraak.

Volgens Out is dat naar Rotterdams voorbeeld, waar al meer dan tien jaar gewerkt wordt met stadsmariniers. Bedoeling is dat overlastveroorzakers door de stadsmarinier op hun gedrag worden aangesproken.De criminaliteit- en overlastcijfers dalen volgens Out weliswaar. Maar de gemeente blijft last houden van overlast op het Koopmansplein en in de Gouverneurstuin. Het gaat dan om vernielingen, drugshandel en lawaaioverlast.De inzet van toezichthouders en politie is vorig jaar al geïntensiveerd op beide plekken om dit probleem te tackelen. Verder kwam er meer beveiliging, er zijn gesprekken geweest met ouders van overlastgevende jongeren en met zorginstellingen. Maar Out wil de aanpak verder intensiveren, door middel van een stadsmarinier.Die krijgt de opdracht om op straat en met de betrokken partijen afspraken te maken voor een veiliger stad. Rotterdam heeft al meer dan tien jaar ervaring met het fenomeen stadsmarinier . Volgens burgemeester Out draagt zo'n stadsmarinier bij aan het oplossen van een hardnekkig veiligheidsprobleem. "Door overlastveroorzakers meteen op het gedrag aan te spreken. En door instellingen, ondernemers en veiligheidspartners aan te moeten om hun verantwoordelijkheid te nemen."Naast Rotterdam, zijn er ook stadsmariniers in Capelle aan den IJssel, Gouda en Breda.Een ander nieuw project dat Out dit jaar aan de vork wil steken is het samenstellen van een Asser stadscollectie, met een schilderij of een sculptuur. Dit naar voorbeeld van oud-Assenaar Wim Berghuis, die vroeger opdracht gaf aan schilders uit binnen- en buitenland om Asser stadsgezichten op doek vast te leggen. Zo bouwde de man een fraaie kunstcollectie op.Vorig jaar was er in het Drents Museum een tentoonstelling van de collectie Berghuis. "Dat zette mij aan het denken. Hoe leg je de geschiedenis van een stad voor altijd vast? Dat bracht mij op het idee van de stadscollectie", aldus Out.Samen met de directeuren Harry Tupan van het Drents Museum en Kor IJszenga van uitgeverij Koninklijke Van Gorcum heeft Out het stadscollectieplan verder uitgewerkt. "Dat leidt ertoe dat elk jaar in de geest van Wim Berghuis een kunstenaar de opdracht krijgt een schilderij of beeld te maken van een typisch Asser tafereel. De kunst zal worden gemaakt in en voor de stad, dus geen gemeentecollectie, maar een stadscollectie."Out wil zo de komende jaren een nieuwe stadscollectie bij elkaar krijgen. Het eerste kunstwerk moet klaar zijn, wanneer Koninklijke Van Gorcum een boek uitgeeft met verzameld werk van Wim Berghuis. Dat komt uit in november.