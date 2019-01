Deel dit artikel:













Auto uitgebrand op A28 bij Assen-Noord Er raakte niemand gewond bij de autobrand (foto: Van Oost Media)

Op de A28 ter hoogte van Assen-Noord is vanavond een auto uitgebrand. Niemand raakte daarbij gewond. De inzittenden konden op tijd uit de auto komen.

Het is nog niet duidelijk waarom de auto in brand vloog. Op de A28 stond tussen Vries en Groningen enige tijd een file. Die is inmiddels opgelost.