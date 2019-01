Deel dit artikel:













Raadslid Kreike met onmiddellijke ingang uit raad Westerveld Kreike stapt uit de raad (foto: DSSW/SW)

Raadslid Wil Kreike van de partij DSSW/SW in de gemeenteraad van Westerveld stopt er met onmiddellijke ingang mee. "Ik ben ook een beetje teleurgesteld."

Geschreven door Andries Ophof

Dat heeft hij in een brief aan de burgemeester laten weten. Kreike: "Ik heb bereikt wat ik wilde. Ik heb de verbinding gezocht en gevonden. Ik heb me vier jaar uit de naad gewerkt en gestreden voor samenwerking vanuit een heel kleine minderheidspositie."



Fusie tussen twee partijen

Kreike komt uit Sterk Westerveld. Vijf jaar geleden deed de partij voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Westerveld. Sterk Westerveld won één zetel en Kreike vulde deze in. Inmiddels is de partij gefuseerd met DSSW, een andere lokale partij in Westerveld. De nieuwe partij zit in het college.



Kreike zegt dat zijn rol is uitgespeeld. "Ik heb het gevoel dat ik er nu minder toe doe en dat ik het moet loslaten en door moet geven in de vertrouwde handen van andere fractie- en steunfractieleden."



'Ik ben ook teleurgesteld'

Daarnaast is de inwoner van Vledder mantelzorger en wil hij ook meer tijd steken in projecten. Hij denkt dat hij buiten de gemeenteraad om meer kan bereiken. "Mijn raadslidmaatschap beknelt me soms. Ik ben ook wel teleurgesteld in de gemeenteraad over hoeveel zaken ze maar weinig of niets te vertellen heeft."