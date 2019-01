Deel dit artikel:













Vierduizend kuub slib stroomt weg uit zuiveringsinstallatie Echten Er is een lekkage ontstaan in een tank (foto: Waterschap Drents-Overijsselse Delta)

Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Echten is vanmiddag een lekkage ontstaan. Het lek ontstond in een slibgistingstank. "Er stroomt nu heel langzaam zo'n vierduizend kubieke meter slib uit", zegt Roelof Hoving van Waterschap Drents-Overijsselse Delta.

Wat de oorzaak is van het lek, is nog niet bekend. "We kunnen pas onderzoek doen als al het slib uit de tank is."



Volgens het waterschap is de lekkage wel goed te overzien. "Het slib stroomt weg in ons eigen riool", legt Hoving uit. "Dat wordt er gelijk uitgepompt en doen we in andere tanks. Gelukkig loopt het slib er geleidelijk uit, dat maakt het voor ons behapbaar."



'Geluk bij een ongeluk'

Omdat het slib er zo langzaam uitloopt duurt het ook nog wel even voordat het waterschap kan beginnen met het onderzoek. "We verwachten dat die vierduizend kuub morgen in de loop van de ochtend allemaal uit de tank is."



De timing van de lekkage komt het waterschap eigenlijk niet slecht uit. "Deze tank zou straks toch stilstaan voor onderhoud en moest dus toch al leeg. Als al het slib straks weg is, is de tank eigenlijk ook gelijk klaar voor de onderhoudsbeurt", aldus Hoving.