Schiphol wil mogelijk samenwerken met Groningen Airport Eelde

Zoekt de Schiphol Group toenadering tot Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport? Topman Dick Benschop van Schiphol deed vandaag in zijn nieuwjaarstoespraak een oproep.

Benschop: "Royal Schiphol Group is meer dan de Amsterdam Airport Schiphol. We vormen een geheel met de luchthavens bij Eindhoven, Rotterdam en Lelystad. We moeten ons als één geheel ontwikkelen. Een Nederlands luchtvaartsysteem waar ook Groningen Airport Eelde en Maastricht bij horen."En dat is een stap die de voorganger van Benschop, Jos Nijhuis, nog nooit eerder gedaan. In Nederland zijn de luchthavens Schiphol, Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport eigendom van de Schiphol Group. Alleen Eelde en Maastricht staan hier los van.Tot op heden gaat alle aandacht in Nederland uit naar de Schiphol Group. Maar alle luchthavens van de Group hebben capaciteitsproblemen. Opening van Lelystad Airport heeft vanwege procedures de nodige vertraging opgeleverd. Vanuit het Noorden heeft directeur Marco van de Kreeke van Groningen Airport Eelde al eens gepleit voor meer aandacht voor luchthavens als Eelde en Maastricht.Volgens Benschop is het zaak om alle luchthavens als één geheel te zien. "Die samenwerking is nodig om onze positie in Europa te handhaven." Binnenkort heeft de directie van Groningen Airport Eelde een gesprek met de topman van Schiphol. Eelde is in Nederland de kleinste luchthaven.